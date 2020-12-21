Не вщухають протести в Білорусі. На недільному мітингу в Мінську затримали 152 людини. Такі дані правозахисного центру "Весна". Акції відбулися і в інших містах, там силовики теж запроторили до відділків кілька десятків людей.

Нагадаю, демонстрації почалися у Білорусі після президентських виборів дев'ятого серпня. За цей час правозахисники нарахували в країні півтори сотні політичних в'язнів.