У Мінську на чергових протестах затримали 152 людини [ Редактировать ]
Не вщухають протести в Білорусі. На недільному мітингу в Мінську затримали 152 людини. Такі дані правозахисного центру "Весна". Акції відбулися і в інших містах, там силовики теж запроторили до відділків кілька десятків людей.
Нагадаю, демонстрації почалися у Білорусі після президентських виборів дев'ятого серпня. За цей час правозахисники нарахували в країні півтори сотні політичних в'язнів.
по теме
Отримувати нагороду до Брюсселю приїхала лідерка спротиву Світлана Тихановська
У Білорусі під час протестів затримали понад 300 учасників. Десятки маршів відбулися в різних районах столиці, в найбільшому взяли участь кілька сотень осіб. Правоохоронці застосували силу до мітингувальників.
Протести в Білорусі тривають уже чотири місяці. Люди вимагають відставки Лукашенка і нових справедливих виборів, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.
Білорусь знову вийшла на протест - країною прокотилися "судові марші"
Протестні виступи у Білорусі тривають вже понад 3 місяці. Мітингарі вимагають відставки Лукашенка, проведення нових президентських виборів та покарання для силовиків за надмірну жорстокість до активістів.