У Байдена готують відповідь "російським хакерам" [ Редактировать ]
США помстяться Росії за масштабні хакерські атаки на свої компанії та держустанови. За даними Ройтерс, варіанти адекватної відповіді наразі обговорюють в оточенні Джо Байдена.
Окрім фінансових санкцій, ідеться також про ймовірність зламів російської інфраструктури. Нагадаю, минулого тижня у США підтвердили кібератаки з боку росіян на низку урядових ресурсів та приватних компаній.
Загалом постраждали з півсотні організацій - зокрема американські міністерство фінансів, торгівлі та енергетики. У Кремлі усі звинувачення відкидають.
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