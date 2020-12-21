Силовики Білорусі створили базу даних учасників протестів [ Редактировать ]
У МВС Білорусі створили базу даних учасників акцій протесту. Крім власне протестувальників, туди також вписали користувачів чатів та телеграм-каналів. За допомогою програми, у режимі реального часу силовики збиратимуть дані про кожного учасника протестного руху.
Напередодні під час чергового мітингу в Мінську затримали 152 людини. Така інформація від правозахисного центру "Весна". Акції відбулися і в інших містах, там силовики теж запроторили до відділків кілька десятків людей.
Нагадаю, демонстрації почалися у Білорусі після президентських виборів 9 серпня. За цей час правозахисники нарахували в країні півтори сотні політичних в'язнів.
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У Білорусі під час протестів затримали понад 300 учасників. Десятки маршів відбулися в різних районах столиці, в найбільшому взяли участь кілька сотень осіб. Правоохоронці застосували силу до мітингувальників.
Протести в Білорусі тривають уже чотири місяці. Люди вимагають відставки Лукашенка і нових справедливих виборів, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.
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