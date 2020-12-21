Японский бренд Aoki создал пижаму для тех, кто работает из дома и не хочет переодеваться каждый раз, когда предстоит видеосовещание с коллегами.

Об этом сообщает internetua.com.

"С виду это классический пиджак, а на самом деле - мягкая домашняя пижама", - говорится в описании новинки.

Стоимость костюма-пижамы составляет 4990 иен (около 1300 грн).

Отмечается, что у него есть два минуса: белая водолазка на фото в комплект не входит, так что по минимуму переодеться все-таки придется. А еще бренд Aoki трудно найти на международном рынке.

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