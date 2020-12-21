В Японии создали идеальную пижаму для онлайн-совещаний (фото) [ Редактировать ]
Японский бренд Aoki создал пижаму для тех, кто работает из дома и не хочет переодеваться каждый раз, когда предстоит видеосовещание с коллегами.
Об этом сообщает internetua.com.
"С виду это классический пиджак, а на самом деле - мягкая домашняя пижама", - говорится в описании новинки.
Стоимость костюма-пижамы составляет 4990 иен (около 1300 грн).
Отмечается, что у него есть два минуса: белая водолазка на фото в комплект не входит, так что по минимуму переодеться все-таки придется. А еще бренд Aoki трудно найти на международном рынке.
Ранее мы писали о том, что политик забыл выключить камеру и оконфузился во время онлайн-конференции.
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