Поранені та полонений! Перемир'я на Донбасі, схоже, входить у гарячу стадію. Бойовики прицільно б'ють по наших позиціях із заборонених калібрів. Двоє українських армійців - поранені біля окупованої Горлівки.

А один військовий - потрапив у полон! Чоловік зник іще чотири дні тому, але тільки сьогодні стало відомо: він у руках ворога. Більше про ситуацію на передовій - наш воєнкор Руслан Смєщук.

Це передові позиції під окупованою Горлівкою - дистанція ту така що місто може бачити без будь-яких приладів. Зараз тут стоїть тиша, але тиша ця оманлива. Постріл на ураження може пролунати будь-якої хвилини.

Як це сталося сьогодні. Коли раптово запрацював ворожий автоматичний гранатомет. Бойовики накрили вогнем сусідню позицію.

Позивний "Буржуй", військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально минут 5, 10 до вашего приезда сработал агс по соседним позициям. Я был на посту, наблюдал.

Як ми дізналися пізніше, у результаті обстрілу російських найманців постраждало двоє українських військових. Вони були поранені осколками ворожої підствольної гранати. Бійцям надали першу допомогу, та госпіталізували. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Тут таке відбувається періодично.

Позивний "Скрипаль", військовослужбовець Збройних сил України:

Пару днів назад по сусідній позиції нормальні прильоти були, пів годинки там бебехали. Зараз ще більше засвітило, от коли вечір, але світло є. Раніше кожного вечора як темніло то починалось фаєр шоу.

Позивний "Буржуй", військовослужбовець Збройних сил України:

С крупнокалиберного с АГСов, рпг - со всего. работают. Покоя нет, тишины. Регулярно, не каждую ночь 0 за всю неделю было 4,5 раз было точно.

Крім того, від війни страждають і мирні жителі. Так напередодні ввечері бойовики під Авдіївкою обстріляли трактор. Він уже в темряві обробляв поле.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

У результаті обстрілу з станкового протитанкового гранатомета спг 9 на дорозі в районі села Кам’янка, що біля Авдіївки був пошкоджений трактор, марки Джон Дір, який згорів, коли він повертався з сільськогосподарських робіт.

Ворог випустив три реактивні гранати і один раз таки поцілив у трактор. У результаті його водій зазнав поранення в голову.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації: