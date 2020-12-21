У Миколаєві день народження закінчився стрільбою в дитину [ Редактировать ]
Стріляниною закінчився дитячий день народження в Миколаєві. Родина з гостями вирішили влаштувати феєрверк. Це не сподобалося їхньому сусідові. Він взяв зброю і пішов стріляти з балкона. Куля влучила в дитину! Що з хлопчиком? Як покарають стрільця? І чому очевидці винуватять у конфлікті постраждалу сім'ю? Марина Михайловська - розповість.
Залишки від петард та сліди крові, таке закінчення дитячого свята, ніхто навіть уявити не міг. Родина Віталія святкувала день народження доньки. Їй виповнилося шість. А ввечері з гостями пішли на вулицю запускати феєрверки.
Віталій, батько потерпілого хлопчика:
Вынесли феерверк на 16 выстрелов. Там где-то коробка валяется. И петарды были.
Дарина, сестра потерпілого хлопчика:
Когда они начинались, и летели, там зелененькое было, а потом красненькое и беленькое.
Та потім почалося. Сусід, почувши гамір, узяв зброю, вийшов на балкон і почав стріляти! Влучив у дитину!
Віталій, батько потерпілого хлопчика:
Вначале он выстрелил из пистолета, малый упал. Я не понял. Поднимаю куртку, там пуля.
А потім із битою пішов з'ясувати стосунки із сусідами - врукопаш. Очевидці кажуть: і батьки іменинниці, і нападник були нетверезі.
Олександр, мешканець сусіднього будинку:
На него сразу накинулись. Пошла драка. Его начали избивать. На него сели - просто забили.
На місце викликали поліцію і швидку допомогу. Стрільця забрали у відділок, 10 річного хлопчика в лікарню. Медики кажуть: життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує - необхідну допомогу надали й відпустили додому.
Олександр Пліткін, головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні:
В области грудной клети ушиб мягких тканей. Его куртка сработала как бронежилет. Пулька застряла в курточке.
Сусіди стрільця не виправдовують, але запевняють, що компанію ніхто не міг заспокоїти. Піротехнікою ті забавлялися ледь не пів дня і не зважали на жодні зауваження.
Тетяна, сусідка потерпілого хлопчика:
Они кидали петарды прям на дом. Там такие петарды были! Не обычные маленькие. А мощные. Окна тряслись. Они были агресивные, неадекватные, кричали благим матом.
Зброю вилучили і відправили на експертизу. Наразі відомо, що вона не вогнепальна.
Сергій Шайхет, начальник ГУНП у Миколаївській області:
Дозвіл чоловік не мав. Чоловік надав квитанцію, де він її придбав. це питання буде згодом досліджене. Громадянин неофіційно працює охоронцем.
Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. І за це він може сісти за ґрати строком до семи років. Але покарання може чекати і на сім'ю постраждалого хлопчика - кажуть у поліції. Штрафом. Бо у Миколаєві заборонено використовувати піротехніку в період війни на сході.
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