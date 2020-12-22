Україна поки що не заборонятиме рейси з Великобританії через новий штам коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

В уряді вважають, що візового режиму достатньо для обмеження кількості пасажирів. За словами міністра, уряд моніторитиме ситуацію з новою мутацією коронавірусу у Британії.

У разі необхідности рішення переглянуть.