Україна не заборонятиме рейси з Великобританії [ Редактировать ]
Україна поки що не заборонятиме рейси з Великобританії через новий штам коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
В уряді вважають, що візового режиму достатньо для обмеження кількості пасажирів. За словами міністра, уряд моніторитиме ситуацію з новою мутацією коронавірусу у Британії.
У разі необхідности рішення переглянуть.
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