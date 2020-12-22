Садовой выздоровел от COVID-19 [ Редактировать ]
Городской глава Львова Андрей Садовой выздоровел от COVID-19. Он уже работает в полноценном режиме. Об этом Андрей Садовой на своем Telegram-канале.
"Сегодня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома... Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел", - написал мэр города.
Также Садовой поблагодарил всех за заботу и рассказал о рабочих планах.
"На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, изберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Труханов вылечился от COVID-19.
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