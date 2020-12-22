Сон очень важен для здоровья человека в целом. Если человек постоянно недосыпает, это оказывает серьезное воздействие на его организм и самочувствие. Ученые из Великобритании предупредили о наиболее опасных последствиях дефицита сна, передает newsyou.info.

При нормальных условиях спать желательно 7-8 часов. В противном случае попытки избавиться от лишнего веса окажутся безрезультатными даже при правильной диете. Нехватка отдыха заставляет человека потреблять больше калорий, что только провоцирует набор дополнительных кг. Негативное воздействие дефицит сна оказывает и на кожу, становясь причиной ускоренного старения. Исследования подтверждают, что когда человек плохо спит, у него могут развиться проблемы с сердцем, что ведет к увеличению вероятности столкнуться с инсультом или инфарктом.

При нехватке сна человек ощущает себя уставшим и разбитым, возникают проблемы с концентрацией. Доказывают ученые и что недосып имеет связь с гормональными сбоями. Он может влечь за собой снижение непереносимости глюкозы и чувствительности к инсулину, тогда как уровень кортизола повышается.

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