Во вторник, 22 декабря, Печерский районный суд Киева на 60 суток арестовал командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.

Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии.

По словам адвоката, Глазунов не должен был утверждать полеты, а превышение количества пассажиров можно определить не по количеству мест, а только по общему весу.

Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Уруский назвал основные причины трагедии.

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