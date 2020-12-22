Авиакатастрофа АН-26: командира военной части арестовали [ Редактировать ]
Во вторник, 22 декабря, Печерский районный суд Киева на 60 суток арестовал командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.
Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии.
По словам адвоката, Глазунов не должен был утверждать полеты, а превышение количества пассажиров можно определить не по количеству мест, а только по общему весу.
Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.
Ранее сообщалось, что Уруский назвал основные причины трагедии.
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