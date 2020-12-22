Додаткові 400 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 скерувала Київрада

Додаткові 400 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 скерувала Київрада. Столичні депутати ухвалили рішення про це сьогодні, погодившись переказати суму, заощаджену в медичному бюджеті столиці за підсумками року.

Гроші отримають київські лікарні. Також, за ініціативи міського голови Віталія Кличка, місто збільшить щомісячні доплати медичним працівникам із січня наступного року.

Віталій Кличко, міський голова Києва: