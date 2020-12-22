Віталій Кличко збільшить щомісячні доплати медикам [ Редактировать ]
Додаткові 400 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 скерувала Київрада. Столичні депутати ухвалили рішення про це сьогодні, погодившись переказати суму, заощаджену в медичному бюджеті столиці за підсумками року.
Гроші отримають київські лікарні. Також, за ініціативи міського голови Віталія Кличка, місто збільшить щомісячні доплати медичним працівникам із січня наступного року.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Йдеться про щомісячні надбавки до заробітної платні, яку, нагадаю, медикам зараз виплачує держава, я вніс правку, щоб з січня наступного року щомісяця, додатково до заробітної плати, лікарі отримували 5 тисяч гривень, медсестри - 4, молодший персонал - 2 тисячі гривень.
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