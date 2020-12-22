І якщо столичним медикам а, отже і пацієнтам - пощастило, то ситуація за межами столиці катастрофічна

І якщо столичним медикам а, отже і пацієнтам - пощастило, то ситуація за межами столиці катастрофічна. От, наприклад, ніяк не можуть закрити вакансію сімейного лікаря у Медведівській об'єднаній громаді на Черкащині. Медики з місцевої амбулаторії поїхали шукати кращої долі через низьку зарплату та складні умови праці.

Щоправда, тамтешнє керівництво запевняє, що після створення ОТГ бюджет села збільшився, тож майбутньому лікарю обіцяють непогані привілеї. Утім, поки що місце вільне.

Встановлення діагнозу, призначення лікування і все це нашвидкуруч. Сімейний лікар в Медведівській амбулаторії приймає лише раз на тиждень, та й то тільки до обіду. Приїжджає в амбулаторію зі сусідньої ОТГ - свого лікаря в Медведівці вже давно немає. Люди скаржаться. Виживають в таких умовах як можуть.

Валентина Синицька, жителька Медведівки:

Лікаря нема - лічаться вдома, як сама собі придумає. Іде в аптеку, що мені взять. Купляє та й лікується, вижив - хорошо, помер - ще лучше.

Лікар, яка раніше працювала в амбулаторії, уже рік на пенсії. Молоді ж фахівці у село їхати не хочуть - роботи багато, а зарплата невисока. Почувши нарікання пацієнтів, приїжджий лікар не витримує - він сам вже втомився розриватись між двома ОТГ.

Якщо не буде умов, ніхто сюди не приїде, ніхто - це такі вже, як я, ніде не дінуться.

Аби заманити сімейного лікаря, у Медведівській ОТГ вже відбудували нове приміщення амбулаторії, закупили обладнання і підвели автономне опалення. Заступник голови об'єднаної громади не натішиться. Кращої поліклініки каже і в місті не знайти!

Тут маніпуляційні кімнати скоріш за все будуть, кушетки - все завезене, все обладнання все.

Новому лікареві у громаді обіцяють створити і домашній затишок. На перший час пропонують пожити у відомчій двокімнатній квартирі. Ремонт готові зробити за смаком медика - коштом сільради.

Штори купляться нові, потолок перетягнеться, ви ж самі бачите в якому стані електрика в першу чергу повинна помінятись.

Та головне, переконує керівник Медведівського відділу охорони здоров'я, це зарплата. Зараз бюджет ОТГ значно зріс і забезпечити гідну платню - навіть лікарю без досвіду - громада зможе.

Дмитро Лисенко, керівник відділу охорони здоров'я, освіти, молоді та культури Медведівської ОТГ:

До 20 тисяч, я думаю, якщо у місті сімейний лікар получає десь тисяч 15-17 у місті, але ж в місті ти за житло платиш, тут не потрібно платити, амортизацію ми проводимо.

Якщо новий сімейний лікар влаштує і громаду, і її керівництво - в ОТГ планують навіть придбати для нього приватний будинок бюджетним коштом.