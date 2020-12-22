Поширення нового штаму коронавірусу - під контролем,- запевняють у Всесвітній організації охорони здоров'я. Уже понад 40 країн світу припинили транспортне сполучення з Великою Британією, де вперше виявили новий штам. Чи вдається впоратися Сполученому Королівству з ізоляцією - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Це багатокілометровий затор на кордоні з Францією з англійського боку. Півтори тисячі вантажівок застрягли через рішення Парижа закрити сполучення з Великою Британією. Деякі водії стоять тут вже третю добу.

Девід Кінг, водій вантажівки:

Поганий кінець поганого року. Ми сподіваємося хоча б до Різдва потрапити додому. Вимушені просто сидіти тут і чекати рішення, на яке ніяк не можемо вплинути.

Ці кадри вже добряче переполохали британців. Адже закриті кордони означають спорожнілі полиці в супермаркетах. Люди кинулися в магазини скуповувати все підряд. Хоча насправді, затримка імпорту може призвести лише до перебоїв із постачанням цитрусових, броколі та салату.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я наголошую: затримки імпорту відбуваються лише з перевезеннями за участі вантажівок, а не контейнерів загалом. І це лише 20% від усіх перевезень. Отже, більша частина їжі, ліків та інших продуктів доставляються в країну як і раніше.

А це - натовп розчарованих пасажирів в аеропорту Перу. Тут скасували не тільки рейси з Великої Британії, а й з усієї Європи. Аби не запустити новий штам коронавірусу, який начебто здатний до швидшого поширення. Уперше його виявили в Англії, а згодом цю мутовану інфекцію зафіксували ще в чотирьох країнах ЄС та Австралії. І дуже ймовірно, що вона вже є в інших державах.

Лотар Вілер, директор Інституту з інфекційних захворювань Роберта Коха:

Ми поки що не виявили нового штаму коронавірусу в Німеччині. Але знаємо, що він був у Великій Британії ще у вересні, а згодом його зафіксували в Нідерландах та Данії. Отже, імовірність його, поки не виявленої, присутності в Німеччині - дуже і дуже велика.

Науковці ще досліджують новий штам коронавірусу. Аби остаточно переконатися, що він а) більш заразний, і б) не призводить до складнішого перебігу хвороби. Але не чекаючи на висновки, уже понад 40 країн закрили транспортне сполучення з Великою Британією. Також скасовують рейси з Південної Африки та інших країн, де виявили нову мутацію.

Майк Раян, директор програми з надзвичайних ситуацій ВООЗ:

Ситуація із новим штамом не вийшла з-під контролю. Але водночас її не можна ігнорувати. У процесі вивчення нового вірусу ми знатимемо більше про його поведінку. Але подібні мутації уже бували раніше.

Якщо новий штам дійсно стрімкіше поширюється, то це означає більше інфікованих, більше госпіталізацій та більше смертей. Тож у ВООЗ цілком розуміють пересторогу багатьох країн.