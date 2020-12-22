"Слуги народу" підсумували свою роботу за рік [ Редактировать ]
Відкриття ринку землі, виведення із тіні грального бізнесу та підвищення мінімальної зарплати. Здобутки та провали - підсумували за рік роботи у провладній фракції "Слуга народу"
Кажуть, 2020 рік - був багатий на події та політичні рішення. Із запланованого не встигли лише провести реформу СБУ та судів. Визначилися в політсилі і щодо пріоритетів на наступний рік - розвиватимуть, кажуть, внутрішній туризм та відновлюватимуть економіку.
Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":
Перше, що ми робимо це закон про локалізацію, фактично він додає цього українському компоненту, друге, ми прийняли на останньому тижні так званий закон про інвестиційних нянь, там дуже велика цінність є, яка полягає в тому, що якщо хтось хоче вкласти в економіку України 20 млн євро і більше, тоді він має можливість напряму заключати угоду з Кабміном по додатковим пільгам - податковим, чи по податку на землю.
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