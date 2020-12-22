Відкриття ринку землі, виведення із тіні грального бізнесу та підвищення мінімальної зарплати. Здобутки та провали - підсумували за рік роботи у провладній фракції "Слуга народу"

Кажуть, 2020 рік - був багатий на події та політичні рішення. Із запланованого не встигли лише провести реформу СБУ та судів. Визначилися в політсилі і щодо пріоритетів на наступний рік - розвиватимуть, кажуть, внутрішній туризм та відновлюватимуть економіку.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":