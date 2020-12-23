Україна остаточно позбувається залежности від російських підприємств, які зберігають відпрацьоване ядерне паливо. Відтепер національна компанія Енергоатом має власне сховище ядерних відходів. Його спорудили в Чорнобильській зоні. Про усі ризики і вигоди розповість Ігор Левенок.

Ось на цьому майданчику в таких циліндричних контейнерах зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо. Першу партію небезпечних відходів з атомних електростанцій сюди мають доставити в травні. Після цього радіаційний фон тут зміниться і доступ на цю територію буде вкрай обмежений.

Відпрацьоване ядерне паливо сюди доправлятимуть тільки з українських АЕС. Залізницею. Ось так у контейнерах із високоякісної неіржавної сталі. Американська розробка. Її використовують провідні країни світу. Кожну таку ємність заливатимуть товстим шаром бетону. Вага однієї конструкції 200 тонн. Циліндри з радіонуклідами стоятимуть просто неба. Та енергетики запевняють: навіть для найближчих населених пунктів жодних ризиків нема.

Андрій Савін, головний інженер сховища відпрацьованого ядерного палива:

Когда ядерное топливо будет приниматься, то там именно на площадке хранения, где будет дополнительное ограждение и котроль будет производиться ви это увидите, там да скажем в двух метрах от такого контейнера, в котором будет ядерное топливо будет примерно триста милирентген в час.

Територію сховища ретельно охоронятимуть. Контейнери здатні витримати всі природні катаклізми,- кажуть інженери. Землетрус чи торнадо. Вистоять навіть, якщо на них із неба впаде літак. За екологічною безпекою постійно стежитимуть інспектори МАГАТЕ.

Андрій Савін, головний інженер сховища відпрацьованого ядерного палива:

Здания и оборудование которые предназначены для ядерного топлива, а это не только контейнери, это и кран, который ви видели и колоны самого здания, они расчитаны на максимальное воздействие. Максимальное расчетное землетрясение на этой площадке шесть баллов и смерч типа три ноль.

Щороку національний "Енергоатом" віддавав 200 мільйонів доларів за тимчасове зберігання ядерних відходів російським компаніям. І за угодою ці відходи мають повернутися в Україну після п'ятдесяти років. Тож створення власного сховища є стратегічним рішенням.

Петро Котін, в. о. президента НАЕК "Енергоатом":

Саме головне ми намагаємося завершити цю ситуацію з Росією, коли ми маємо залежність від Росії, як з боку свіжого палива, так і з боку відпрацьованого палива.

Кредит на будівництво сховища Україна отримала від Сполучених Штатів. 37 мільярдів гривень. Об'єкт окупиться за шість років. До того ж наша держава отримає право на технологію власного виробництва такого обладнання. І з часом торгуватиме ним.

Петро Котін, в. о. президента НАЕК "Енергоатом":

В наші плани входить купити 90 контейнерів цих, але зараз буде передача технології і звичайно ми такі контейнери можемо виробляти самі.

Незважаючи на зону відчуження, нині на цій ділянці фахівці Енергоатому створили безпечні умови для праці персоналу.

Радіаційний фон тут у межах норми, навіть трохи нижчий ніж у Києві. Фахівці кажуть, що це завдяки тому, що тут був знятий верхній шар землі, забруднений після чорнобильської аварії.

Сховище розраховане на 458 контейнерів і буде повністю заповнене через п'ятдесят років. Ядерні відходи тут "спатимуть" сотню років. Потім, людство має вигадати спосіб, як безпечно для довкілля його утилізувати, або отримати користь.