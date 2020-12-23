У зоопарку Австралії новонародженим влаштували різдвяні забави [ Редактировать ]
А в австралійському зоопарку різдвяні забави влаштували молодому поповненню. Святковими декораціями - прикрасили вольєри з нещодавно народженими коаленям, тасманійським дияволами-двійнятами та невгамовними папугами.
У день свята заклад буде зачинений для відвідувачів. Однак доглядачі залишаться поряд зі своїми плеканцями. Адже малюки для них, кажуть, уже стали членами родини.
по теме
Мавпяча радість. Горил у Лондонському зоопарку потішили різдвяним частуванням. Смаколики запакували у подарункові коробки
Мавпяча радість. Горил у Лондонському зоопарку потішили різдвяним частуванням. Смаколики запакували у подарункові коробки
У Таїланді допомагати Санті узялися слони. Ціла череда святково вбраних велетнів зі своїми погоничами завітали до школи в провінції Аютая
Медведицу называли матерью-героиней
Карантин не здатний зупинити казку. Свій щорічний концерт дитячих пісень до Дня святого Миколая співачка Марія Бурмака провела в режимі онлайн