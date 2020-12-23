А в австралійському зоопарку різдвяні забави влаштували молодому поповненню. Святковими декораціями - прикрасили вольєри з нещодавно народженими коаленям, тасманійським дияволами-двійнятами та невгамовними папугами.

У день свята заклад буде зачинений для відвідувачів. Однак доглядачі залишаться поряд зі своїми плеканцями. Адже малюки для них, кажуть, уже стали членами родини.