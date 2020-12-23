До конца XXI века уровень Каспийского моря может уменьшиться на 9-18 метров. В результате столица Азербайджана Баку перестанет быть портом, а в северной части моря вода освободит огромные площади суши.

К такому выводу пришли ученые из Утрехтского университета (Нидерланды), исследование которых опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment.

Для сравнения: если бы уровень Северного моря упал всего на 2-3 метра, в такие крупные порты, как Роттердам, Гамбург или Лондон было бы гораздо тяжелее попасть как крупным кораблям, так и небольшим рыболовецким судам. В данном же случае речь идет о падении уровня Каспийского моря не менее чем на 10 метров - и это в самом лучшем случае.

Каспийское море - крупнейший из непресноводных водоемов, которые расположены внутри континента и не имеют сообщения с Мировым океаном. Оно сформировалось примерно 5,5 млн лет назад в результате падения уровня Мирового океана и подъема дна в восточной части древнего моря Паратетис.

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Площадь и объем Каспийского моря сильно зависят от того, как меняются среднегодовые температуры его поверхности, а также от количества воды во впадающих в него реках - Волге, Урале и других.

В последние годы его уровень медленно, но постоянно уменьшается, что связано с ростом температур под действием глобального потепления.

Расчеты ученых показали, что в ближайшие десятилетия уровень воды во многих крупнейших пресных и соленых водоемах мира может серьезно понизиться.

Особенно сильно это затронет Каспийское море, площадь которого может резко сократиться из-за того, что вода с его поверхности будет испаряться быстрее, а в северной части водоема зимой исчезнет ледовый покров.

Компьютерная модель показала, что при самом благоприятном сценарии уровень воды в Каспии снизится на 9 метров. При пессимистичном - площадь Каспия сократится примерно на треть.

Ученые предупреждают, что это несет риск начала территориальных споров между странами, которые расположены на берегах Каспия.

Как сообщали "Подробности", крупнейший в мире "мусорный остров" в Тихом океане достиг размеров Франции.

На планете существует пять подобных островов, образовавшихся из-за особенностей океанических течений. Туда "стекается" пластик со всего мира.