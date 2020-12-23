У Чернівцях триває судова тяганина навколо новообраної міськради. Результати виборів, що відбулися тут ще 25 жовтня, ніяк не вдається імплементувати. Міська рада не може розпочати роботу через судові позови.

Так, напередодні одна з депутаток подала позов проти міської територіальної виборчої комісії: буцімто першу сесію нової ради ТВК скликала з порушенням закону.

Нині представники іншої частини депутатів заявили про відвід судді, оскільки сумніваються, що той зможе ухвалити неупереджене рішення, адже товаришує з однопартійцем позивачки - про це може свідчити фото із соцмереж.

Суд такі аргументи вважає необґрунтованими, тож у відводі відмовив. Наразі, у справі оголосили перерву до понеділка.

Олег Анісімов, суддя-спікер Чернівецького окружного адміністративного суду:

Я знаю майже всіх, хто займається якоюсь роботою: силовий блок, підприємці, депутати. Ну, це правда. Але це ж не говорить про те, що я взагалі не маю працювати чесно чи не маю бути безстороннім. Так, фотографія є, і я від неї не відрікаюсь.

Тетяна Шепелько, депутатка Чернівецької міської ради: