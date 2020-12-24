Заборонити вхід у громадський транспорт хочуть французам, які відмовляються щепитися від коронавірусу або робити тест. Про це йдеться у законопроєкті, який пропонує уряд Жана Кастекса. Але президент Емануель Макрон раніше заявляв, що вакцинація не буде примусовою, тому опозиція у парламенті - обурена.

За даними одразу кількох національних опитувань, більшість респондентів не збираються щеплюватися від COVID-19. Загалом у Франції інфікувалися понад два з половиною мільйони людей. Померли більш як 62 тисячі осіб.