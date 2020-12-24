У Франції збираються обмежити права неприщеплених людей [ Редактировать ]
Заборонити вхід у громадський транспорт хочуть французам, які відмовляються щепитися від коронавірусу або робити тест. Про це йдеться у законопроєкті, який пропонує уряд Жана Кастекса. Але президент Емануель Макрон раніше заявляв, що вакцинація не буде примусовою, тому опозиція у парламенті - обурена.
За даними одразу кількох національних опитувань, більшість респондентів не збираються щеплюватися від COVID-19. Загалом у Франції інфікувалися понад два з половиною мільйони людей. Померли більш як 62 тисячі осіб.
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