Україна може безплатно отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Україна може безплатно отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, поки що вдалося домовитися про 8 мільйонів доз, щодо решти - тривають перемовини.
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