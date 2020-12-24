Мешканці берлінського зоопарку отримали новорічні подарунки [ Редактировать ]
Новорічні подарунки вже отримали мешканці берлінського зоопарку. Для них встановили ялинки зі смачними прикрасами.
Білі ведмеді спочатку ласували яблуками, а згодом почали гратися й самим святковим деревом. Для левів підготували зовсім інші ласощі - підвісили шматки м'яса.
Працівники зоопарку розповідають, що саме з поведінки звірів під час обіду можна дізнатися про їхній характер. Так, панди демонструють найкращі манери за столом і спокійно насолоджуються подарунками.
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