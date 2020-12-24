Мастер ушу Се Дэшэн за минуту он отбил 35 подач Источник: China Daily

Житель китайской провинции Гуандун Се Дэшэн установил новый мировой рекорд по отбиванию шариков для настольного тенниса нунчаками и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

28-летний мастер ушу Се Дэшэн за минуту он отбил 35 подач автомата для тренировки игроков национальной сборной КНР по пинг-понгу.

Он находился от этого устройства на расстоянии 2,7 метра, скорость подаваемых шариков превышала 40 км/ч. Выпускаемые мячи соответствовали стандартам Международной федерации настольного тенниса.

Предыдущий рекорд Гиннесса - 32 шарика в минуту - тоже был установлен Се Дэшэном в конце 2019 года.

Мастеру ушу принадлежат несколько других мировых рекордов, которые он установил с помощью нунчаков - традиционного восточного холодного оружия.

Ранее ему удалось отвинтить нунчаками 10 крышек от бутылок с минеральной водой за 34,8 секунды и потушить аналогичным способом за одну минуту 52 свечи.

В данный момент рекордсмен работает инструктором по боевым искусствам в шанхайском отделении Народной вооруженной полиции Китая.

Нунчаки представляют собой две палки одинаковой длины, соединенные цепью или шнуром. Само слово "нунчаки" японское, а по-китайски они называются "лянцзегунь", "шуанцзегунь" или "эрцзегунь".

В современность это необычное оружие пришло вместе с киноталантом Брюса Ли и гонконгскими фильмами про кунг-фу. В 80-х они получили огромную популярность как в СССР, так и в США. Со временем в Нью-Йорке их даже официально запретили.

Ранее "Подробности" сообщали, что датский фридайвер побил мировой рекорд, проплыв на одном вдохе 202 метра.