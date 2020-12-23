202 метра: датский фридайвер побил мировой рекорд (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Датчанин Стиг Северинсен побил мировой рекорд, проплыв под водой 202 метра у берегов Мексики. Предыдущий рекорд составлял 177 метров. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на Ritsaus Bureau Agency.
Северинсен - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса:
- в марте 2010 года он проплыл 72 метра подо льдом в одних плавках и очках;
- в апреле задержал дыхание на 20 минут и 10 секунд в аквариуме с акулами;
- в мае 2012 года в аквариуме Лондонской школы дайвинга с водой, охлажденной до -1°C, датчанин вдохнув чистый кислород, задержал дыхание на 22 минуты;
- в апреле 2013 года на озере Корлорток в восточной Гренландии Северинсен проплыл 152,4 метра в гидрокостюме и моноласте, а на следующий день - 76,2 метра в плавках.
Северинсен не только выдающийся спортсмен, но и ученый: он имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии.
Пловец написал нескольких книг, в том числе о дыхании. Он считает, что работа над дыханием позволяет человеку контролировать стресс, улучшать физические и умственные способности, а также облегчать боль.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд легендарного Пеле по количеству голов за один футбольный клуб.
по теме
В преддверии застолья, предлагаем вам узнать, чем нельзя закусывать этот напиток
Со среды, 23 декабря, в Дубае начнется бесплатная вакцинация от коронавируса
Медики рассказали, о чем могут "сигнализировать" разные виды походки человека
Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает сокращаться. По состоянию на 23 декабря этот показатель составляет 378,9 при норме 40
Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании