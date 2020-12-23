Стиг Северинсен - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса Источник: YouTube

Датчанин Стиг Северинсен побил мировой рекорд, проплыв под водой 202 метра у берегов Мексики. Предыдущий рекорд составлял 177 метров. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на Ritsaus Bureau Agency.

Северинсен - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса:

в марте 2010 года он проплыл 72 метра подо льдом в одних плавках и очках;

в апреле задержал дыхание на 20 минут и 10 секунд в аквариуме с акулами;

в мае 2012 года в аквариуме Лондонской школы дайвинга с водой, охлажденной до -1°C, датчанин вдохнув чистый кислород, задержал дыхание на 22 минуты;

в апреле 2013 года на озере Корлорток в восточной Гренландии Северинсен проплыл 152,4 метра в гидрокостюме и моноласте, а на следующий день - 76,2 метра в плавках.

Северинсен не только выдающийся спортсмен, но и ученый: он имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии.

Пловец написал нескольких книг, в том числе о дыхании. Он считает, что работа над дыханием позволяет человеку контролировать стресс, улучшать физические и умственные способности, а также облегчать боль.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд легендарного Пеле по количеству голов за один футбольный клуб.