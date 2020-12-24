Мутация COVID-19, который происходит на территории Южноафриканской республики терпит изменения после каждого раза передачи.

Таким образом, вариация коронавирусной инфекции под кодовым названием 501.V2 выявляет ослабленные места иммунной системы каждого индивидуально.

Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР.

Отмечается, что новый вариант инфекции занимается считыванием каждого отдельного иммунного ответа и может привести к развитию наиболее агрессивных штаммов инфекции, против которых созданная вакцина может быть бессильна.

Напомним, новый вид коронавирусной инфекции в ЮАР способен распространяться очень быстро и влияет, в большинстве, на молодежь.

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