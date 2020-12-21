Центр Общественного здоровья Украины рассказал, как появилась новая мутация коронавирусной инфекции, распространяющаяся в Великобритании и странах Европы.

Усиленный штамм COVID-19 мог образоваться в связи с ослаблением иммунитета у пациентов, страдающих болезнью. Новая инфекция может повлечь многочисленные повышенные мутации. К тому же, такая тенденция могла образоваться из-за увеличения заболеваемости у животных.

На сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанных с этим вариантом SARS-CoV-2. Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечение.

Отмечается, что исследователи обладают информацией о том, что шиповой протеин нового вида коронавируса сходен со штаммом вируса, обнаруженного у датских норок.

Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса набирает скорость и теряет силу. Ученые утверждают, что мутации вирусов обычно направлены на то, чтобы максимально размножаться, но при этом снижать летальность.

Кроме того, в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, поскольку коронавирус имеет животное происхождение.

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