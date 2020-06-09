Мутация коронавируса: сколько существует разновидностей смертельной инфекции [ Редактировать ]
Ученые насчитали 6 основных разновидностей коронавируса, которые распространены в разных регионах земного шара.
Об этом пишет bioRxiv.
По информации, для исследования были отобраны более 10 тысяч образцов из разных уголков Земли.
Отмечается, что найдены участки, где вирус получил наименьшее количество мутаций, там ученые планируют проводить эксперименты на нахождение вакцины и лекарства против всех типов коронавируса.
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