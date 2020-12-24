Заявление партии

Попытка Зе-власти подчинить украинскую судебную систему провалилась. Судьи отказались выполнять антиконституционные президентские директивы и пересматривать свои решения. Они не ушли в отставку. Не добившись своего, обиженная власть начала персональное преследование "слишком" принципиальных судей. Острие политических репрессий Зе-команды сейчас направлено на главу Конституционного суда Александра Тупицкого, которого вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

Мы уже не раз видели, как позорно и с треском рушились уголовные дела, открытие Зе-властью против непокорных. И сидящие в высоких кабинетах инициаторы политической травли прекрасно знают о бессмысленности своей затеи. Но у них другие цели - подорвать доверие к судебной системе, запугать судей, чтобы потом безнаказанно нарушать Конституцию, выполняя заказы кредиторов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить давление на Конституционный суд. Шантаж, бездоказательные обвинения, преследование и унижение судей ослабляют украинское государство и разрушают демократию.

Для того, чтобы навести порядок в государстве власти следует провести чистку своих рядов, погрязших в коррупции и казнокрадстве. И угомонить бездарный "зеленый ксерокс" в парламенте, который штампует решения, не соответствующие Конституции и интересам украинского народа.