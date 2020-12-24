Зелені красуні поза законом можуть становити небезпеку. На цьому наголошують інспектори з благоустрою Дніпра. Чим саме може зашкодити ялинка з нелегальної точки продажу, дивіться далі.

В одному з спальних районів Дніпра, прямо на узбіччі дороги, чоловік вирішив трохи підзаробити та розгорнув точку продажу ялинок.

Максим, продавець:

Я не знал, что надо договор заключать. Заказал их по интернету, привезли, хотел заработать денег.

За словами продавця, купив 15 ялинок по 100 гривень кожна, а продавати хотів по 250. Та підзаробити не встиг. Звідки ялинки, чи пройшли вони радіаційний контроль, чоловік й гадки не має. На руках жодних дозвільних документів.

Віктор Кінарєєв, заступник директора КП "Благоустрій міста":

Мы обязаны, по нашему положению, применить санкцию в виде составления административного протокола статьи 152 за нарушение использования объекта благоустройства на физическое лицо, которое реализует. Так как у нас нет с ним договора - мы не знаем, какой это предприниматель или организация. То есть на физлицо, которое реализует эту елку.

Поки інспектори з благоустрою складають адміністративний протокол до незаконної точки продажу під'їхав чоловік і завантажив ялинки до автівки. Хто він і куди везе дерева, говорити відмовився.

Я говорю - без комментариев, девочки!

Інспектори розповідають: купуючи новорічні дерева на ось таких незаконних базарах покупці, окрім, підтримки "чорних лісорубів", ще й наражаються на небезпеку. Адже перед тим, як ялинку виставлять на продаж вона має пройти радіоактивний контроль, що засвідчить - дерево екологічне чисте і не зашкодить здоров'ю людини. Приміром, ось ці красуні з Чернігівщини обстеження пройшли.

Данило Богуцький, продавець:

На елку выдается вот такой чип. Каждый покупатель, который подходит к елке, выбирает у нас елку, может удостовериться, что эта елка действительно привезена с питомника, это елка действительно прошла радиоактивный контроль, она не ворованная, она не из Чернобыля и тому подобное.

Однак, зізнається продавець, лише 10 відсотків покупців звертають увагу на чіпи і цікавляться звідки привезли дерево. Головне...

Олексій, житель Дніпра:

Хотелось бы, чтобы визуально нравилась.

У Дніпрі ялинкові базари працюватимуть до 31 грудня. Інспектори з благоустрою підприємців попереджають: торгівля без документів може коштувати їм до 3 тисяч гривень штрафу.