У Дніпрі назвали небезпеку від нелегальних ялинок [ Редактировать ]
Зелені красуні поза законом можуть становити небезпеку. На цьому наголошують інспектори з благоустрою Дніпра. Чим саме може зашкодити ялинка з нелегальної точки продажу, дивіться далі.
В одному з спальних районів Дніпра, прямо на узбіччі дороги, чоловік вирішив трохи підзаробити та розгорнув точку продажу ялинок.
Максим, продавець:
Я не знал, что надо договор заключать. Заказал их по интернету, привезли, хотел заработать денег.
За словами продавця, купив 15 ялинок по 100 гривень кожна, а продавати хотів по 250. Та підзаробити не встиг. Звідки ялинки, чи пройшли вони радіаційний контроль, чоловік й гадки не має. На руках жодних дозвільних документів.
Віктор Кінарєєв, заступник директора КП "Благоустрій міста":
Мы обязаны, по нашему положению, применить санкцию в виде составления административного протокола статьи 152 за нарушение использования объекта благоустройства на физическое лицо, которое реализует. Так как у нас нет с ним договора - мы не знаем, какой это предприниматель или организация. То есть на физлицо, которое реализует эту елку.
Поки інспектори з благоустрою складають адміністративний протокол до незаконної точки продажу під'їхав чоловік і завантажив ялинки до автівки. Хто він і куди везе дерева, говорити відмовився.
Я говорю - без комментариев, девочки!
Інспектори розповідають: купуючи новорічні дерева на ось таких незаконних базарах покупці, окрім, підтримки "чорних лісорубів", ще й наражаються на небезпеку. Адже перед тим, як ялинку виставлять на продаж вона має пройти радіоактивний контроль, що засвідчить - дерево екологічне чисте і не зашкодить здоров'ю людини. Приміром, ось ці красуні з Чернігівщини обстеження пройшли.
Данило Богуцький, продавець:
На елку выдается вот такой чип. Каждый покупатель, который подходит к елке, выбирает у нас елку, может удостовериться, что эта елка действительно привезена с питомника, это елка действительно прошла радиоактивный контроль, она не ворованная, она не из Чернобыля и тому подобное.
Однак, зізнається продавець, лише 10 відсотків покупців звертають увагу на чіпи і цікавляться звідки привезли дерево. Головне...
Олексій, житель Дніпра:
Хотелось бы, чтобы визуально нравилась.
У Дніпрі ялинкові базари працюватимуть до 31 грудня. Інспектори з благоустрою підприємців попереджають: торгівля без документів може коштувати їм до 3 тисяч гривень штрафу.
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