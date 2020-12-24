Под Житомиром местный житель подорвался на гранате [ Редактировать ]
В городе Андрушевка Житомирской области взрыв гранаты унес жизнь 28-летнего мужчины, который жил в одном доме с родителями.
Правоохранители получили сообщение ночью от женщины, которая рассказала, что нашла тело сына на веранде с взрывными травмами.
В рамках открытого уголовного производства мы выясняем, произошел ли взрыв из-за неосторожного обращения с боеприпасом, или это самоубийство. Кроме того, нас интересует происхождение опасного предмета.
Отмечается, что молодой человек в последнее время находился в подавленном состоянии. Погибший не оставил предсмертной записки.
Читайте также, под Одессой любопытный пастух подорвался на гранате. Трагедия произошла вечером 24 ноября в пгт Сараты.
Кроме того, в ресторане Одессы "террорист" угрожал подорвать гранату. Правоохранители оцепили периметр места происшествия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Правоохранители открыли уголовное дело
Столкнулись сразу пять автомобилей
Тело мужчины с перерезанным горлом было найдено просто на улице, в квартире убитого обнаружили тела двух женщин с такими же следами насильственной смерти
Правоохранители предъявила 31-летнему местному жителю подозрение
Без отца остались трое детей