В городе Андрушевка Житомирской области взрыв гранаты унес жизнь 28-летнего мужчины, который жил в одном доме с родителями.

Правоохранители получили сообщение ночью от женщины, которая рассказала, что нашла тело сына на веранде с взрывными травмами.

В рамках открытого уголовного производства мы выясняем, произошел ли взрыв из-за неосторожного обращения с боеприпасом, или это самоубийство. Кроме того, нас интересует происхождение опасного предмета.

Отмечается, что молодой человек в последнее время находился в подавленном состоянии. Погибший не оставил предсмертной записки.

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