Дозволили святкувати аж до ранку. Ресторанам і кафе в Україні таки послабили "карантин новорічної ночі". Замість попередніх обмежень до першої ночі розгулятися можна буде до сьомої ранку.

А от новорічні розваги і концерти біля ялинок на площах залишаться під забороною. Так вирішив Кабмін.

А попереду, нагадаю, за рішенням уряду на українців чекає жорсткий карантин з 8 по 24 січня. І в цей період ресторани й кафе працюватимуть лише у форматі "замовляй і забирай із собою".