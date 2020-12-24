Ресторанам України дозволили працювати всю новорічну ніч [ Редактировать ]
Дозволили святкувати аж до ранку. Ресторанам і кафе в Україні таки послабили "карантин новорічної ночі". Замість попередніх обмежень до першої ночі розгулятися можна буде до сьомої ранку.
А от новорічні розваги і концерти біля ялинок на площах залишаться під забороною. Так вирішив Кабмін.
А попереду, нагадаю, за рішенням уряду на українців чекає жорсткий карантин з 8 по 24 січня. І в цей період ресторани й кафе працюватимуть лише у форматі "замовляй і забирай із собою".
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