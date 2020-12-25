Винайти вакцину вони вирішили за сніданком. Успіх клінічних випробувань - відсвяткували філіжанкою турецької кави. Увійшли до списку найбагатших людей світу, а на роботу їздять велосипедами. Доки європейці святкують Різдво, вони без вихідних працюють у лабораторії.

Тетяна Логунова розкаже про подружжя німецьких науковців, які розробили вакцину проти COVID-19 від «Пфайзер» і «Біонтех».

Відеоконференція Берлін-Майнц. Робоча мова німецька. Ангела Меркель спілкується з розробниками вакцини проти коронавірусу, яка першою пройшла сертифікацію в ЄС.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Вам довелося пережити багато годин, днів, місяців, коли майже ніхто не вірив у принцип вашої розробки. Можна сказати, що це і є доля наукового пошуку.

Співрозмовники канцлерки подружжя Шахін-Тюречі німецькі науковці турецького походження й керівники компанії "Біонтех". Шукати препарат проти ковіду вони почали ще в січні, коли в Німеччині зафіксували єдиний випадок коронавірусу.

Озлем Тюречі, співзасновниця компанії Biontech:

Це був ранок 25-го січня. За сніданком ми зрозуміли, що треба щось робити.

Тоді, у січні, Угура Шахіна та Озлем Тюречі знали тільки у вузьких наукових колах. Учені займалися експериментальною онкологією розробляли імунотерапію для хворих на рак. Зараз вони чи ненайвідоміша пара Німеччини. І яскравий символ успішної інтеграції. Шахін - син гастарбайтера, який працював на одному з автомобільних заводів Німеччини, Тюречі - донька лікаря-емігранта.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Німецький уряд дуже пишається, що в нашій країні живуть і працюють такі науковці, як ви. І знаєте, президент Туреччини теж згадував про вас на саміті великої двадцятки. Як про людей, які мають турецьке коріння.

Угур Шахін, співзасновник компанії Biontech:

Ми працюватимемо й під час різдвяних канікул, бо хочемо, щоб вакцину отримала кожна країна й почала щеплювати пріоритетні групи населення. Якщо все робитимемо разом, уже наступної зими повернемося до нормального життя.

Подружжя входить до п'ятисот найбагатших людей світу. Утім, учені ведуть дуже скромний спосіб життя і проводять більшість часу в лабораторії. У них немає навіть машини - розробники сироватки від коронавірусу їздять на роботу на велосипедах.

І, звісно, науковців неодноразово запитували, чи вони вже вакцинувалися своїм препаратом. І відповідь була - ні. Спочатку вчені чекали дозволу на використання сироватки від європейського регулятора. Тепер - своєї черги. Адже розробники вакцини не входять до пріоритетної групи людей, які мають право отримати щеплення першими.