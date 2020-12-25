У Колумбії влаштували концерт для собак та їх господарів [ Редактировать ]
Філармонічний оркестр Боготи влаштував концерт для собак і їхніх господарів. Вхід на нього був вільним. Музиканти грали колумбійські народні мелодії, а у винагороду за виступ отримали - вдячний гавкіт. Таким концертом виконавці прагнули привернути увагу до добробуту домашніх улюбленців.
Закликали власників чотирилапих не брати песиків на новорічні святкування, бо натовпи і гучна музика для тварин - додатковий стрес. А також запропонували відмовитися від піротехніки, бо феєрверки і петарди - лякають собак.
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