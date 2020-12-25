Мисливець-невдаха. Головний британський мишолов - кіт Ларрі - недовполював голуба. Стрімко атакував птаха, схопив, але не зумів втримати. Втратив здобич на очах у журналістів. Репортери саме чекали новин про угоду з Брекзиту під резиденцією прем'єра і зафільмували розваги найвідомішого кота в королівстві.

Ларрі живе на Даунінг стрит уже 9 років, відколи його забрали з притулку. Його обов'язок - стежити, аби в урядовому відомстві не завелися миші й щури. За це отримує зарплату - 100 фунтів щороку.