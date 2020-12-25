Об этом сегодня на своей страничке в Фейсбуке заявила глава Украинского фонда мира, лидер НДП, экс-нардеп и экс-глава Бюджетного комитета Верховной Рады Украины Людмила Супрун. В частности, политик отметила, что в декабре этого года она встретилась с Президентом Международной Ассоциации Фондов мира, всемирно известным шахматистом Анатолием Карповым, который также является Послом доброй воли ЮНИСЕФ. В ходе беседы экс-нардеп презентовала своему коллеге разработанный ее командой мирный план по Донбассу. В свою очередь, по словам Людмилы Супрун, Анатолий Карпов позитивно оценил данную инициативу и заявил, что "простые россияне с нетерпением ждут скорейшего мира на Донбассе. Поэтому мы приветствуем любые инициативы народной дипломатии, которые, наконец-то, сдвинут процесс с мертвой точки". Анатолий Карпов подарил своей украинской коллеге книгу - сигнальный экземпляр автобиографического издания.



Ряд интернет-изданий со ссылкой на телеграмм-канал распространили иную информацию, где именно нашумевшие выборы в США и разборки между демократами и республиканцами были поданы как цель визита госпожи Супрун к представителям бывшего окружения беглого Президента Януковича. В интервью нашему изданию политик заявила, что истинной целью этих информационных вбросов является пресечение любых попыток восстановления мира на Донбассе. "В плане четко прописано что будет с теми, кто безнаказанно зарабатывает на войне и смертях простых украинцев. Вот отсюда и дует ветер. Скажу лишь одно – у меня наконец появилась хрупкая надежда, что миру быть! И я сделаю все, чтобы инициативы нашей команды были реализованы. А заказчикам подобных публикаций советую готовится к криминальной ответственности за все их многолетние злодеяния", - заявила Людмила Супрун.