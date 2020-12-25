Філармонічний оркестр Боготи влаштував концерт для собак та їхніх господарів [ Редактировать ]
Філармонічний оркестр Боготи влаштував концерт для собак і їхніх господарів. Вхід на нього був вільним. Музиканти грали колумбійські народні мелодії, а у винагороду за виступ отримали - вдячний гавкіт. Таким концертом виконавці прагнули привернути увагу до добробуту домашніх улюбленців.
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