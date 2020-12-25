У Каліфорнії офіційно дозволили роботу першого сервісу доставки безпілотними автівками. Перші тести власники стартапу провели ще у квітні. На озброєнні у компанії автівка під назвою Р-2 - вона менша за звичайне авто, та орієнтується завдяки радарам, тепловим сенсорам та камері з оглядом 360 градусів.

Апарат здатний розвивати швидкість до 55 кілометрів на годину і може їздити лише за нормальних погодних умов.

Транспорт без водія - не новинка і в Європі. Зокрема, у Фінляндії, Швеції та Німеччині раніше на кількох маршрутах громадського транспорту вже запустили безпілотні автобуси.