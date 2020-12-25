Володимир Зеленський дав оцінку військово-політичному протистоянню України і Росії [ Редактировать ]
І про вакцину, і про посадки, і про економку. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю одному з вітчизняних видань. Серед іншого - говорив і про... повномасштабну війну проти України.
За словами президента, якщо Росія почне широкий наступ на Україну з Криму, будуть мобілізовані і жінки, і чоловіки. Хоча такий сценарій, - за словами Зеленського, - все ж малоймовірний.
А от щодо мирних переговорів, то Зеленський каже: рух уперед є, але - повільний. З Мінських домовленостей Україна вийти не може, а зустріч у Нормандському форматі у найближчому майбутньому не відбудеться - і через суперечки сторін, і через коронавірус.
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