І про вакцину, і про посадки, і про економку. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю одному з вітчизняних видань. Серед іншого - говорив і про... повномасштабну війну проти України.

За словами президента, якщо Росія почне широкий наступ на Україну з Криму, будуть мобілізовані і жінки, і чоловіки. Хоча такий сценарій, - за словами Зеленського, - все ж малоймовірний.

А от щодо мирних переговорів, то Зеленський каже: рух уперед є, але - повільний. З Мінських домовленостей Україна вийти не може, а зустріч у Нормандському форматі у найближчому майбутньому не відбудеться - і через суперечки сторін, і через коронавірус.