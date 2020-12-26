Сода лечит рак: исправлять ошибки в учебниках заставят учителей [ Редактировать ]
Учителя должны самостоятельно заклеить страницу учебника по химии, на которой сказано, что сода лечит рак. Для этого подготовили вклейки с другим текстом.
Об этом сообщается в письме Института модернизации содержания образования, передает "УНН".
"Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" информирует о необходимости замены текста в учебнике "Химия. 9 класс "(авт. Савчин М. М.) на странице 8 в рубрике "Интересно знать". Издательством "Грамота" подготовлены вклейки с новым текстом ... Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы", - говорится в письме.
Отмечается, что на вклейке будет размещена информация про йодированную соль.
Поскольку в классах учится по 30-40 учеников, учителям придется вырезать и вклеить новый текст в около сотни учебников.
Ранее сообщалось, что учебник для третьего класса поразил недетской задачей. Согласно условиям задачи, на вершине горы девочка предлагает другу "согреться, как это иногда делают взрослые".
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