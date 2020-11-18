В учебнике по украинской литературе для 8-го класса обнаружили недетскую сказку. История о приключениях Красной Шапочки на новый лад поразила даже взрослых.

Автором сказки является украинский писатель-сатирик Евгений Дударь. Авторы учебника - А. Авраменко и Г. Дмитренко.

Примечательно, что учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Ниже - лишь небольшая часть цитат из сказки:

"Червона Шапочка пішла... Сіла під кущ. Випила вино. З'їла пиріг. Дістала з потайної кишені джинсів цигарку..."

"Дихнула Червона Шапочка на Вовка перегаром вина й тютюну. Вовк очманів"

"А ти у родинні справи не вмішуйся! Браконьєр нещасний. Ось напишу на тебе скаргу, що ти вбив Вовка, обікрав бабушенцію і приставав до мене. Тоді закукурікаєш..."

Ранее в учебнике для третьего класса нашли задачу, в которой на вершине горы девочка предлагает другу "согреться, как это иногда делают взрослые".