"Дыхнула Красная Шапочка на Волка перегаром": сказка в школьном учебнике поразила взрослых [ Редактировать ]
В учебнике по украинской литературе для 8-го класса обнаружили недетскую сказку. История о приключениях Красной Шапочки на новый лад поразила даже взрослых.
Автором сказки является украинский писатель-сатирик Евгений Дударь. Авторы учебника - А. Авраменко и Г. Дмитренко.
Примечательно, что учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины.
Ниже - лишь небольшая часть цитат из сказки:
"Червона Шапочка пішла... Сіла під кущ. Випила вино. З'їла пиріг. Дістала з потайної кишені джинсів цигарку..."
"Дихнула Червона Шапочка на Вовка перегаром вина й тютюну. Вовк очманів"
"А ти у родинні справи не вмішуйся! Браконьєр нещасний. Ось напишу на тебе скаргу, що ти вбив Вовка, обікрав бабушенцію і приставав до мене. Тоді закукурікаєш..."
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