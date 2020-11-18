Сода против рака и курящая Красная Шапочка: чем шокируют школьные учебники [ Редактировать ]
Школьные учебники не перестают удивлять украинцев. Так, в одном из них было найдено лекарство от рака. Об этом написал на своей странице в Facebook директор издания "Українські Новини" Денис Ивасенко.
Найдено лекарство от рака. Прямо в школьном учебнике химии за 9 класс. Оказывается, раствор пищевой соды лечит онкозаболевания. Интересно, авторы учебника испытали лекарство на себе? Слава украинским реформаторам образования!
Кроме того, еще один интересный "урок" был зафиксирован в учебнике по украинскому языку. Новая история о приключениях красной шапочки поразила даже взрослых, что говорить о детях.
Ранее в учебнике для третьего класса нашли задачу, в которой на вершине горы девочка предлагает другу "согреться, как это иногда делают взрослые"
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Задача в учебнике для третьего класса удивила взрослых
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