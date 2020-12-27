Коронавирус в Украине: заболеваемость идет на спад [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 27 декабря COVID-19 подтвержден у 1 025 989 украинцев, из них 17 774 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 6 621 человек, с начала эпидемии - 658 538.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания являются Киев (+718), Днепропетровская (+537), Одесская (+515) и Запорожская области (+453).
Ранее сообщалось, что ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID.
Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах - в Испании и Швеции.
Напомним, "Подробности" писали о том, что Комаровский дал совет, как уберечься от нового штамма коронавируса.
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