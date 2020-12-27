За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 27 декабря COVID-19 подтвержден у 1 025 989 украинцев, из них 17 774 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 6 621 человек, с начала эпидемии - 658 538.

Лидерами по количеству новых случаев заболевания являются Киев (+718), Днепропетровская (+537), Одесская (+515) и Запорожская области (+453).

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Ранее сообщалось, что ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID.

Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах - в Испании и Швеции.

Напомним, "Подробности" писали о том, что Комаровский дал совет, как уберечься от нового штамма коронавируса.