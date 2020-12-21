Переболевшие коронавирусом женщины могут столкнуться с преждевременной менопаузой. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам основательницы одного из Facebook-сообществ пациентов с COVID-19 Клэр Хасти, женщины с COVID-19 по всему миру жалуются на нарушения менструального цикла. У некоторых затяжные симптомы болезни усилились во время менструации.

Врач-терапевт Луиза Ньюсон считает, что такие симптомы затяжного коронавируса, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы. Это может означать наличие связи между этими явлениями.

Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, - это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами. Их гормоны истощены. Но нам необходимо выяснить, нормальная ли это менопауза, которая просто совпадает с коронавирусом, или сам коронавирус вызывает проблемы с яичниками, где вырабатываются гормоны.

Анализ крови у многих женщин, обратившихся к врачам, показал значительное снижение репродуктивных гормонов эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Это может привести к снижению фертильности.

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Доказано, что некоторые инфекции, например сепсис или тяжелый грипп, могут нарушить менструальный цикл или вызвать его временную остановку. Ученые допускают, что коронавирус может напрямую атаковать яичники, снижая выработку критически важного прогестерона, эстрогена и тестостерона.

Есть и другое объяснение. В то же время во время болезни пациент испытывает стресс, что приводит к выработке ряда гормонов, которые обеспечивают основные функции выживания. У женщин их "включение" может временно останавливать другие, менее важные функции, например, связанные с репродукцией.

После 40 лет у женщин начинает снижаться уровень половых гормонов (эстрогена и прогестерона). В конечном итоге это приводит к прекращению менструации. Средний возраст наступления менопаузы в Великобритании - 51 год.

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Как писали "Подробности", женщины лучше переносят коронавирус, чем мужчины. Это объясняется тем, что иммунная система женщин призвана защищать будущее потомство и новорожденного.

Женская иммунная система благодаря половому гормону - эстрогену быстрее и агрессивнее реагирует на инфекции и вирусы и лучше переносит боль. Как известно, у женщин две Х-хромосомы (женские половые хромосомы), а у мужчин - только одна.