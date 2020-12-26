Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах [ Редактировать ]
В Испании и Швеции обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса. В частности, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются, сообщает El Pais.
"Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь", - заявил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.
Отмечается, что трое заболевших - это отец, мать и сестра молодого человека, который прибыл в четверг из Британии. При этом о наличии нового штамма у него неизвестно.
Также Министерство здравоохранения Швеции заявило о первом случае нового COVID-19. Заразившийся мужчина прибыл из Британии, его тест показал положительный результат, сообщает Reuters.
По словам представителя ведомства Сары Байфорс, после прибытия в Швецию мужчина находится на изоляции.
Ранее сообщалось, что на территории Швейцарии зафиксирована вспышка нового штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что заражение могло случиться из-за большого количества зараженных граждан Великобритании на горнолыжных курортах страны.
Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса. Известный доктор считает, что информация о том, что новый штамм COVID-19 на 70% заразнее предыдущих, нуждается в подтверждении.
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