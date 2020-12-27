За последние 7 дней криптовалюта подорожала на 17% Источник: ТАСС

Стоимость биткоина продолжает бить рекорды. В 8:59 воскресенья, 27 декабря, биткоин (Bitcoin) подорожал до $27 628. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

К 9:29 по киевскому времени биткоин торгуется по $27 571.

За последние 7 дней криптовалюта подорожала на 17%. Курс Ethereum составляет $653,29 (+0,18% за неделю), XRP - $0,29 (48,15%).

Цена биткоина растет на фоне ужесточения государственного контроля за рынком криптовалют. Вместе с тем иск Комиссии по ценным бумагам США (SEC) к стартапу Ripple, который выпускает XRP, привел к обвалу курса риппла.

Напомним, что стоимость биткоина начала заметно расти после президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября. 6 ноября курс криптовалюты приближался к уровню $16 тысяч.

В прошлые выборы президента США биткоин также начал дорожать: с $700 в ноябре 2016 года до почти до $19 166 в декабре 2017-го. После исторического максимума криптовалюта в разы подешевела.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года.

На долю биткоина приходится 64,6% всего мирового рынка криптовалют. По задумке разработчиков, эмиссия биткоинов прекратится, когда будет добыто 21 млн монет. Предположительно это состоится в 2140 году.

Напомним, что в пятницу, 25 декабря, курс доллара в Украине "рухнул" после длительного роста. На 28 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 28,35 грн/$1. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.