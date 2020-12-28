У Європолі вже попереджають про шахрайства з новою вакциною. За даними організації, фальсифікований препарат активно пропонують купити онлайн в Інтернеті. І він може бути небезпечним для здоров'я. Україна ж на ковід-вакцину готова витратити три мільярди гривень.

Гроші передбачені в бюджеті. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у прийдешньому році закуплять більше доз, аніж планували. Переговори про постачання сироватки нині ведуть зі США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею.