Європол закликає не купувати вакцини в інтернеті [ Редактировать ]
У Європолі вже попереджають про шахрайства з новою вакциною. За даними організації, фальсифікований препарат активно пропонують купити онлайн в Інтернеті. І він може бути небезпечним для здоров'я. Україна ж на ковід-вакцину готова витратити три мільярди гривень.
Гроші передбачені в бюджеті. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у прийдешньому році закуплять більше доз, аніж планували. Переговори про постачання сироватки нині ведуть зі США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею.
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