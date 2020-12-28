У Нью-Йорку встановили новорічну кришталеву кулю [ Редактировать ]
На Таймс-сквер у Нью-Йорку встановили символ Нового Року - традиційну кришталеву кулю. Для містян вона вважається одним із головних новорічних атрибутів. 31 грудня за хвилину до початку Нового року кулю спускають із висоти 23 метрів.
Рівно опівночі вона сягає нижньої точки - це означає Новий рік настав. Щоразу мільйони людей сподіваються потрапити на Таймс-сквер, щоб побачити це видовище. Втім, цьогоріч, через COVID-19, діятимуть обмеження. На площу зможуть зайти лише близько сотні людей.
Джефф Штраус, організатор:
Святкування цього Нового року відрізнятиметься від попередніх. Ми, як ніколи, чекаємо на 2021! Маємо на нього багато надій. Сподіваємося, що наша прекрасна кришталева куля збереже частину традицій. І об'єднає людей.
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