Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік [ Редактировать ]
Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік. Серед його положень - фінансова допомога Україні та протидія впливу РФ. Київ отримає 250 мільйонів доларів для покращення сфери безпеки - кошти підуть на підтримку Збройних сил України.
Натомість на протидію російським спробам поширити недовіру до демократичних інститутів у всьому світі в США виділили 290 мільйонів доларів.
Згідно з положеннями документа зберігається й заборона на фінансування будь-якої діяльності на території тимчасово анексованого Росією українського Криму.
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Однак на ситуацію, зокрема, вплинув коронавірус. За даними експертів, Пекіну значно краще, ніж Вашингтону, вдається долати економічні наслідки пандемії.
Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год
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