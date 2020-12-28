Серед його положень - фінансова допомога Україні та протидія впливу РФ

Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік. Серед його положень - фінансова допомога Україні та протидія впливу РФ. Київ отримає 250 мільйонів доларів для покращення сфери безпеки - кошти підуть на підтримку Збройних сил України.

Натомість на протидію російським спробам поширити недовіру до демократичних інститутів у всьому світі в США виділили 290 мільйонів доларів.

Згідно з положеннями документа зберігається й заборона на фінансування будь-якої діяльності на території тимчасово анексованого Росією українського Криму.