Зеленський готовий на розмову із Путіним щодо ситуації на Донбасі [ Редактировать ]
Володимир Зеленський готовий особисто переговорити з Путіним щодо ситуації на Донбасі, якщо зустріч радників лідерів "нормандського формату" й далі затягуватиметься.
Про це президент заявив в інтерв'ю журналу "Фокус". За його словами, перемови радників лідерів "нормандської четвірки" мали відбутись ще у грудні.
Заважають суперечки, - зазначив Володимир Зеленський, щоправда не уточнив, які саме. Також Глава держави наголосив: одразу після цієї зустрічі Україна готуватиме план врегулювання ситуації на Донбасі - "з усіма датами".
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