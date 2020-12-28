Володимир Зеленський готовий особисто переговорити з Путіним щодо ситуації на Донбасі, якщо зустріч радників лідерів "нормандського формату" й далі затягуватиметься.

Про це президент заявив в інтерв'ю журналу "Фокус". За його словами, перемови радників лідерів "нормандської четвірки" мали відбутись ще у грудні.

Заважають суперечки, - зазначив Володимир Зеленський, щоправда не уточнив, які саме. Також Глава держави наголосив: одразу після цієї зустрічі Україна готуватиме план врегулювання ситуації на Донбасі - "з усіма датами".