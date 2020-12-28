О достижениях в период пандемии и планах на будущее - в интервью руководителя Черкасского "Азота", крупнейшего в Украине производителя минеральных удобрений.

- Виталий Леонидович, был ли этот год трудным для предприятия? Какие достижения у завода в 2020-м году?

- Невзирая на достаточно непростое для экономики время, этот год был удачным для нас. И в плане производственных результатов, и в плане инвестиций модернизацию завода.

- Основные причины роста?

Основным фактором такого прорыва стало снижение цены на природный газ - основного сырья для производства минеральных удобрений. Газ в себестоимости занимает до 80%. Снижение цены на газ дало возможность реализовать всю нашу стратегию. Акционер за год вложили более 269 млн гривен. Это капремонты и вложение в основные фонды. Мы повышаем операционную эффективность завода, снижаем себестоимость, улучшаем расходные коэффициенты. В прошлом году мы реализовали очень интересный проект. Около 11 миллионов гривен было инвестировано в строительство установки, которая помогает растворять некондиционный карбамид. В цехе М-9 завершили капитальный ремонт с элементами реконструкции кипящего слоя грануляционной башни №1. Это большие проекты, которые позволяют сокращать расходы. Таких проектов достаточно много. Мы должны модернизироваться, чтобы сохранять конкурентоспособность на глобальных рынках. И мы это делаем.

- Поделитесь производственными показателями за год?

- За год пока цифры нет, за 11 месяцев скажу - мы произвели 1 миллион 563 тысячи тонн азотных удобрений. Это на 11% больше, если сравнивать с прошлым годом.

- А детальнее можете сказать: чего и сколько произвели?

Да без проблем. Товарной аммиачной селитры было выработано 445,3 тысяч тонн, товарного карбамида - 524,5 тысяч тонн, КАС - 579,6 тысяч тонн, аммиачной воды - 13,7 тысяч тонн. В целом в 2020 году предприятие произвело 836,6 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн неконцентрированной азотной кислоты. Это промежуточные продукты. Конечно аммиачная селитра все еще остается "королевой" рынка, она наиболее популярна. Но при формировании продуктового портфеля в этом году, мы конечно же учитывали конъюнктуру рынка. Большим спросом на рынке минеральных удобрений пользовался КАС. Поэтому объемы производства именно этого продукта увеличились больше всего - на 13%. Мы уверенны, что в следующем году спрос на жидкие комплексные удобрения будет дальше расти, а значит наращивание производства КАС будет в приоритете.

- В этом году предприятие, как и вся страна, живет в условиях эпидемии коронавируса. Как это влияет на его работу?

- Поймите, производство азотных удобрений - это непрерывный технологический процесс. Поэтому предприятие продолжает функционировать, обеспечивать производство, рабочие места. Да, эпидемиологическая ситуация вносила коррективы в работу, поскольку приходилось не только производить минеральные удобрения, которые нужны стране, но и искать пути обеспечения наших работников индивидуальными средствами защиты, внедрять температурный скрининг, налаживать собственное производство антисептика, организовывать спецтранспорт для перевозки наших сотрудников на работу и домой.

К тому же, мы помогали решать проблемы медицинских учреждений города и области. Оказывали помощь. Сохранение здоровья и жизни людей - приоритет для нас. Мы закупали и закупаем средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких. В Черкасской городской больнице №3 помогли возобновить работу кислородной станции, которая вышла со строя и многие годы находилась в запущенном состоянии. Мы бесплатно обеспечивали кислородом не только медицинские учреждения города и области, но и соседней Киевской области. В частности, районную больницу Мироновки, где медицинского кислорода не было вообще. Все решали оперативно, без каких-либо промедлений, ведь понимали, что кислород, который мы отправляли медицинским учреждениям, - это спасенные жизни людей. Надо отдать должное местной власти. У нас было очень четкое взаимодействие.

- Какие производственные планы у предприятия на 2021 год? Можете их озвучить?

- В планах на следующий год - значительные капитальные инвестиции. Это более 600 миллионов гривен. Мы продолжаем модернизацию. Одно из масштабных запланированных мероприятий - замена труб печи риформинга в цехе А-5 по производству аммиака. В 2021 году акционер профинансирует этот проект. Мы закупим специальные трубы, срок изготовления которых - 12 месяцев, а уже в 2022 году приступим к их замене.

В двух цехах по производству карбамида - М-2 и М-6 - планируем заменить конденсаторы высокого давления. В цехе М-9 по производству аммиачной селитры, надеюсь, закончим строительство узла по упаковке продукции. Можно будет перевозить большие партии продукции в малогабаритной таре. Так называемых слинг-бегах.

Слинг-бег - это "мешок для мешков". Такой вид упаковки планируется использовать для перевозки аммиачной селитры, которую мы фасуем в мешки по 50 кг. Новая упаковка значительно оптимизирует процесс загрузки и разгрузки продукции, упрощается логистика и самое главное мы идем на встречу клиенту. Фермеры хотят получать продукцию именно в такой упаковке.

С каждым годом увеличивается реализация продукции, которую перевозят автомобильным транспортом. По нашим оценкам, со следующего года поток удобрений, перевозимых автомобильным транспортом, будет еще больше. Кстати, именно поэтому, возникла необходимость возобновить работу весовой станцию по центральной дороге на территории предприятия. Введение в действие дополнительного весового комплекса - также одна из инвестиций будущего года. Новый весовой комплекс позволит значительно увеличить скорость отгрузки удобрений потребителям и избежать очередей на загрузку и взвешивание автомобилей. Есть еще несколько крупных проектов - но мы о них заявим только в следующем году. Мы не хотим о них рассказывать конкурентам.

- Личный вопрос. Нынешний год является знаковым для "Азота". Мы на сайте прочли, что заводу исполнилось 55 лет, из них почти 19 лет вы руководите предприятием. Это - целая часть вашей жизни. Что означают для вас годы на "Азоте"?

- Я не хочу тут говорить пафосно. Я привык действовать, а не рассказывать о своих подвигах. Могу сказать, что эти 19 лет - это годы постоянного напряженного и интенсивного труда, это годы поиска путей обеспечения эффективной работы производства и его развития. Это годы постоянного преодоления трудностей. Чем дольше работаешь, тем больше убеждаешься в том, что коллектив предприятия уникален. Со своими людьми. 19 лет назад я вошел в эту атмосферу и, если честно, уже не мыслю себя вне завода, вне этой атмосферы, вне этих задач. Поэтому коротко скажу, как бы это громко это не звучало:

"Азот" - это моя жизнь". Я искренне благодарен производственникам за понимание и поддержку. За преданный труд. За мужество. Вне зависимо от того, будут нас поддерживать или препятствовать, с таким коллективом мы преодолеем все трудности, решим любые задачи.