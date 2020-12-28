По итогам 2020 года два горнодобывающих комбината Дмитрия Фирташа (ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" входят в Group DF) увеличили объем производства до 120 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2).



Об этом говорится в официальном сообщении Group DF.



В текущем году комбинаты были сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями. Структура продаж не изменилась: 51% продукции было отгружено на внутренний рынок, 49% - экспортировано европейским клиентам.



"Мы полностью выполнили производственный план, невзирая на негативное влияние коронокризиса на мировые рынки титановой продукции и проседание цен. На нашу продукцию есть устойчивый спрос, поэтому мы продолжим и далее наращивать объем производства и расширять бизнес. Мы также продолжим инвестировать в другие ГОКи, входящие в титановый бизнес Group DF", - прокомментировал Сергей Косенко, Председатель Обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".



Cергей Косенко заявил, что верит в будущее постепенное восстановление рынка титановой продукции, связанное с восстановлением глобальной экономики.



"При благоприятном сценарии, мы ожидаем восстановление цен на нашу продукцию к весне 2021 года. По итогам 2020 года могу точно сказать, что все 100% контрактов на поставку нашей продукции полностью выполнены", - цитируется Косенко в релизе.



Ранее пресс-служба Group DF сообщила, что на Междуреченском ГОКе была запущена новая доводочная фабрика, способна выпускать до 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Запуск фабрики позволил снизить себестоимость готовой продукции, а также уменьшил производственные риски (ранее обогащение руды проходило у внешних подрядчиков).



Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.



Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа ("Междуреченский ГОК" и "Валки-Ильменит" ((оба - Житомирская обл.)) и два строящихся ГОКа ("Стремигородский ГОК" (Житомирская обл.) и "Мотроновский ГОК" (Днепропетровская обл.).



В Проект "Мотроновский ГОК" уже вложено около $145 млн. Планируемые проектные мощности предприятия оцениваются в 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата.

Инвестиции в Проект "Стремигородский ГОК" уже превысили 100 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательные работы. С момента запуска проекта будет создано до 3 000 рабочих мест. ГОК станет самым крупным плательщиком налогов в Житомирской области.